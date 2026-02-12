Francoforte: andamento negativo per RWE

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia energetica tedesca
, che tratta con una perdita del 3,80%.
La tendenza ad una settimana di RWE
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il produttore tedesco di energia
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)