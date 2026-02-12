Milano 13:35
46.675 +0,35%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:35
10.482 +0,10%
Francoforte 13:35
25.191 +1,35%

Francoforte: andamento negativo per RWE

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per RWE
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia energetica tedesca, che tratta con una perdita del 3,80%.

La tendenza ad una settimana di RWE è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il produttore tedesco di energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```