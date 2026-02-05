Francoforte: performance negativa per RWE

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia energetica tedesca
, con una flessione del 2,49%.
Il trend di RWE
mostra un andamento in sintonia con quello del DAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo del produttore tedesco di energia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,21 Euro e primo supporto individuato a 51,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)