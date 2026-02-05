Francoforte: performance negativa per RWE

compagnia energetica tedesca

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,49%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,21 Euro e primo supporto individuato a 51,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)