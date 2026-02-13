Milano 14:14
45.324 -1,95%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:14
10.382 -0,20%
Francoforte 14:14
24.837 -0,07%

Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank
Retrocede la prima banca tedesca come assets, con un ribasso del 3,03%.
Condividi
```