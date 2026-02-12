Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:07
24.823 -1,50%
Dow Jones 20:07
49.623 -1,00%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: profondo rosso per Jacobs Solutions

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Jacobs Solutions
(Teleborsa) - Retrocede molto Jacobs Solutions, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,80%.

Lo scenario su base settimanale di Jacobs Solutions rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Jacobs Solutions confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 139,7 USD con primo supporto visto a 121,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 114,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
