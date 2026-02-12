New York: seduta euforica per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Protagonista il provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,12%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Akamai Technologies
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 108,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 100,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 116,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)