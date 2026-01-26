New York: andamento rialzista per Akamai Technologies

provider americano di piattaforme internet per l'e-business

Akamai Technologies

S&P-500

fornitore americano di software e servizi per siti Web

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 3,28%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,12 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 96,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 101,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)