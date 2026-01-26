New York: andamento rialzista per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Avanza il provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che guadagna bene, con una variazione del 3,28%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Akamai Technologies
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del fornitore americano di software e servizi per siti Web
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,12 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 96,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 101,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)