New York: preme sull'acceleratore Akamai Technologies

(Teleborsa) - Effervescente il provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,71%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Akamai Technologies
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 102,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)