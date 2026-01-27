Milano 17:35
New York: preme sull'acceleratore Akamai Technologies

New York: preme sull'acceleratore Akamai Technologies
(Teleborsa) - Effervescente il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,71%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Akamai Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 102,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
