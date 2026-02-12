Milano 13:39
Parigi: rosso per Bureau Veritas

Retrocede l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, con un ribasso dell'1,89%.
