Bureau Veritas acquisisce l'italiana SPIN360 per crescere nella sostenibilità per prodotti consumer

Finanza, Sostenibilità
(Teleborsa) - Bureau Veritas, colosso francese attivo nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha annunciato l'acquisizione di SPIN360, una delle principali società di consulenza italiane specializzate in innovazione e sviluppo sostenibile per i principali marchi della moda e del lusso premium. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'accordo.

L'acquisizione è in linea con la strategia di Bureau Veritas per creare nuovi punti di forza nel settore dei Consumer Product Services (CPS) e accelerarne la crescita in mercati chiave come l'Italia.

Fondata nel 2009 e con sede a Milano, SPIN360 fornisce servizi di consulenza tecnica che coprono Life Cycle Assessment (LCA), calcolo del costo del ciclo di vita, dichiarazioni ambientali di prodotto, impronta di carbonio, coinvolgimento e monitoraggio della supply chain e reporting ESG. Impiega circa 30 esperti altamente qualificati e serve una base diversificata di clienti globali nei settori della moda e del lusso, concerie, materiali, tessuti e calzature. Nel 2024, il gruppo ha generato un fatturato di circa 4 milioni di euro.

"Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia volta a focalizzare il nostro portafoglio e ad aiutare le aziende a gestire la complessità della trasformazione sostenibile - ha dichiarato la CEO Hinda Gharbi - La nostra ambizione è affermare Bureau Veritas come partner di riferimento per i marchi di moda e lusso premium che cercano soluzioni integrate di conformità e sostenibilità".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
