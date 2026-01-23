Bureau Veritas acquisisce l'italiana SPIN360 per crescere nella sostenibilità per prodotti consumer

Bureau Veritas

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha, una delle principali società di consulenza italiane specializzate in innovazione e sviluppo sostenibile per i principali marchi della moda e del lusso premium. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'accordo.L'acquisizione è in linea con la strategia di Bureau Veritas per creare nuovi punti di forza nel(CPS) e accelerarne la crescita in mercati chiave come l'Italia.Fondata nel 2009 e con sede a Milano, SPIN360 fornisce servizi di consulenza tecnica che coprono Life Cycle Assessment (LCA), calcolo del costo del ciclo di vita, dichiarazioni ambientali di prodotto, impronta di carbonio, coinvolgimento e monitoraggio della supply chain e reporting ESG. Impiega circa 30 esperti altamente qualificati e serve una base diversificata di clienti globali nei settori della moda e del lusso, concerie, materiali, tessuti e calzature. Nel 2024, il gruppo ha generato un"Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia volta a focalizzare il nostro portafoglio e ad aiutare le aziende a gestire la complessità della trasformazione sostenibile - ha dichiarato la- La nostra ambizione è affermare Bureau Veritas come partner di riferimento per i marchi di moda e lusso premium che cercano soluzioni integrate di conformità e sostenibilità".