Milano 13:06
44.538 -1,46%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:06
10.084 -1,09%
Francoforte 13:06
24.560 -1,60%

Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,71%

Il CAC40 avvia gli scambi a 8.054,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,71%
L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-0,71%), a quota 8.054,24 in apertura.
Condividi
```