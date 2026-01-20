Milano
13:06
44.538
-1,46%
Nasdaq
16-gen
25.529
0,00%
Dow Jones
16-gen
49.359
0,00%
Londra
13:06
10.084
-1,09%
Francoforte
13:06
24.560
-1,60%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 13.23
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,71%
Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,71%
Il CAC40 avvia gli scambi a 8.054,24 punti
In breve
,
Finanza
20 gennaio 2026 - 09.03
L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-0,71%), a quota 8.054,24 in apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(109)
Titoli e Indici
France Cac 40
-1,22%
