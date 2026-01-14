Parigi: nuovo spunto rialzista per Sanofi

gruppo farmaceutico francese

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,84%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 80,99 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,49. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 79,99.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)