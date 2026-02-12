Parigi: rosso per Sanofi

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo farmaceutico francese
, con un ribasso del 3,46%.
La tendenza ad una settimana di Sanofi
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il colosso farmaceutico
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 78,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)