Milano 10:15
46.869 +0,77%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:15
10.520 +0,46%
Francoforte 10:15
25.182 +1,31%

Parigi: rosso per Sanofi

Migliori e peggiori
Parigi: rosso per Sanofi
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo farmaceutico francese, con un ribasso del 3,46%.

La tendenza ad una settimana di Sanofi è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il colosso farmaceutico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 78,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```