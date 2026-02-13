Milano 14:15
Francoforte: performance negativa per Evonik Industries

Francoforte: performance negativa per Evonik Industries
(Teleborsa) - Ribasso per Evonik Industries, che presenta una flessione dell'1,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evonik Industries rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Evonik Industries mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 15,94 Euro. Rischio di discesa fino a 15,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 16,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
