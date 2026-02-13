Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 19:09
24.862 +0,71%
Dow Jones 19:09
49.668 +0,44%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: al centro degli acquisti Vertex Pharmaceuticals

Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica, che tratta in rialzo del 6,70%.
