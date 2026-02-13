Milano 17:35
New York: Vertex Pharmaceuticals sale verso 505,3 USD

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica, che tratta in rialzo del 6,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vertex Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia biotecnologica americana, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 505,3 Dollari USA. Primo supporto visto a 479,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 462,6.

