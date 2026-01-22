Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:52
25.553 +0,89%
Dow Jones 19:52
49.511 +0,88%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: al centro degli acquisti Intuit

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Intuit
Rialzo per la società produttrice di software finanziari, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,93%.
Condividi
```