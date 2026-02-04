New York: brusca correzione per Goldman Sachs

(Teleborsa) - A picco la banca d'affari americana
, che presenta un pessimo -3,91%.
Lo scenario su base settimanale di Goldman Sachs
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Goldman Sachs
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 933 USD. Primo supporto visto a 882,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 863,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)