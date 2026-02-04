Milano 17:35
New York: brusca correzione per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la banca d'affari americana, che presenta un pessimo -3,91%.

Lo scenario su base settimanale di Goldman Sachs rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Goldman Sachs. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 933 USD. Primo supporto visto a 882,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 863,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
