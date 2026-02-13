Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:33
24.793 +0,43%
Dow Jones 17:33
49.590 +0,28%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

New York: giornata negativa in Borsa per Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Seagate Technology
In forte ribasso l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un -4,62%.
Condividi
```