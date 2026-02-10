Milano 17:35
Seagate Technology in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sull'azienda americana attiva nel settore storage, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,48%.
