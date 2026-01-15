Milano
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 20.32
/ New York: allunga il passo Seagate Technology
New York: allunga il passo Seagate Technology
15 gennaio 2026 - 20.00
Prepotente rialzo per l'
azienda americana attiva nel settore storage
, che mostra una salita bruciante del 4,15% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Seagate Technology Holdings
+4,24%
