Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:51
26.058 +0,46%
Dow Jones 20:51
48.990 -0,03%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: in acquisto First Solar

New York: in acquisto First Solar
Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano con un aumento del 6,62%.
