New York: Ingersoll Rand in rally

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ingersoll Rand
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Ingersoll Rand
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ingersoll Rand
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 102,4 USD. Primo supporto a 96,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 92,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)