Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 20:46
24.858 +0,69%
Dow Jones 20:46
49.577 +0,25%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: Ingersoll Rand in rally

Migliori e peggiori
New York: Ingersoll Rand in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ingersoll Rand rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Ingersoll Rand. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ingersoll Rand evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 102,4 USD. Primo supporto a 96,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 92,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```