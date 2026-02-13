New York: nuovo spunto rialzista per Cisco Systems

(Teleborsa) - Avanza Cisco
, che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend dell'azienda produttrice di apparati di networking
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Cisco
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,45. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 72,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)