New York: nuovo spunto rialzista per Cisco Systems

(Teleborsa) - Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,45. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 72,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)