New York: nuovo spunto rialzista per Cisco Systems

(Teleborsa) - Avanza Cisco, che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend dell'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Cisco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,45. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 72,09.

