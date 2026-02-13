Milano 17:35
New York: profondo rosso per NVR

(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore leader negli Stati Uniti di case unifamiliari, che passa di mano in perdita del 5,10%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NVR, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di NVR è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7.990,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.509,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8.472,6.

