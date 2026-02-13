Milano 15:57
45.140 -2,34%
Nasdaq 15:57
24.632 -0,23%
Dow Jones 15:57
49.348 -0,21%
Londra 15:57
10.396 -0,06%
Francoforte 15:57
24.825 -0,11%

Petrolio a 62,53 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,53 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 62,53 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```