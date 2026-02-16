Milano 17:16
45.516 +0,19%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:16
10.473 +0,25%
Francoforte 17:16
24.818 -0,39%

Analisi Tecnica: indice DAX del 13/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 13/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice di Francoforte, che conclude in progresso dello 0,25%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 25.002,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 24.840,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24.765,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```