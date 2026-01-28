Milano
17:35
45.139
-0,66%
Nasdaq
18:14
26.020
+0,31%
Dow Jones
18:14
49.066
+0,13%
Londra
17:35
10.154
-0,52%
Francoforte
17:35
24.824
-0,28%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 18.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8678 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8678 sterline alle 15:41
In breve
,
Finanza
28 gennaio 2026 - 15.41
Euro a 0,8678 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8678 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8678 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8728 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8695 sterline alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,53%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8674 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8661 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8679 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,866 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8666 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8677 sterline alle 08:30
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto