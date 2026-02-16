Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Wohnen

società immobiliare

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,47 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,97. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)