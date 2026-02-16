Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società immobiliare
, che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Wohnen
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo immobiliare tedesco
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,47 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,97. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)