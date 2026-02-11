Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Avanza la società immobiliare
, che guadagna bene, con una variazione del 3,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Deutsche Wohnen
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,7%, rispetto a +0,61% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, il gruppo immobiliare tedesco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)