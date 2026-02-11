Milano 13:05
46.362 -0,94%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:05
10.426 +0,70%
Francoforte 13:05
24.944 -0,18%

Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Wohnen

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Wohnen
(Teleborsa) - Avanza la società immobiliare, che guadagna bene, con una variazione del 3,24%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Wohnen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,7%, rispetto a +0,61% del Germany MDAX).


Tecnicamente, il gruppo immobiliare tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```