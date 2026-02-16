Milano 17:28
Londra: in calo Rio Tinto
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che mostra un decremento dell'1,85%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rio Tinto rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Rio Tinto è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 71,03 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 70,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 71,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
