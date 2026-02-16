Londra: in calo Rio Tinto

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano
, che mostra un decremento dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rio Tinto
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Rio Tinto
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 71,03 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 70,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 71,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)