Londra: si concentrano le vendite su Babcock International Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Babcock International Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Babcock International Group
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,45 sterline. Supporto visto a quota 13,07. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)