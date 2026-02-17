Milano 17:35
Londra: si concentrano le vendite su Babcock International Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Babcock International Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Babcock International Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,45 sterline. Supporto visto a quota 13,07. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,83.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
