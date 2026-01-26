Milano
17:35
44.950
+0,26%
Nasdaq
17:35
25.772
+0,65%
Dow Jones
17:35
49.256
+0,32%
Londra
17:30
10.157
+0,13%
Francoforte
17:35
24.930
+0,12%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.52
Londra: si concentrano le vendite su Reckitt Benckiser Group
26 gennaio 2026 - 09.50
Seduta in ribasso per il
distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa
, che mostra un decremento del 3,39%.
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto