Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:35
25.772 +0,65%
Dow Jones 17:35
49.256 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:35
24.930 +0,12%

Londra: si concentrano le vendite su Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Reckitt Benckiser Group
Seduta in ribasso per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che mostra un decremento del 3,39%.
Condividi
```