New York: senza freni Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la principale compagnia di navigazione
, che tratta in rialzo del 7,20%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Norwegian Cruise Line Holdings
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di Norwegian Cruise Line Holdings
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,6 USD. Prima resistenza a 23,49. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)