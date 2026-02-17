New York: senza freni Norwegian Cruise Line Holdings

principale compagnia di navigazione

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 7,20%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,6 USD. Prima resistenza a 23,49. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)