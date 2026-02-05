Milano
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 11.55
/ Petrolio a 64,27 dollari alle 11:30
Petrolio a 64,27 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 64,27 dollari per barile alle 11:30.
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,26%
