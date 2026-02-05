Milano 9:36
46.611 -0,06%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:36
10.376 -0,26%
24.571 -0,13%

Petrolio a 63,96 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 63,96 dollari per barile alle 08:30.
