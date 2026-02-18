Brunello Cucinelli, utile 2025 sale a 142 milioni di euro. Dividendo di 1,04 euro

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon unche raggiunge 1.408,0 milioni di euro, sostenuto da una crescita a cambi costanti dell'11,5%, superiore alle attese formulate a inizio anno, e da un incremento a cambi correnti del 10,1%, con una domanda diffusa e ben distribuita tra canali e aree geografiche.Ilsi attesta a 235,9 milioni di euro, in crescita dell'11,4% rispetto ai 211,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, con un miglioramento della marginalità operativa, che passa dal 16,6% del 2024 al 16,8% nel 2025. Il dato normalizzato sterilizza l'accantonamento straordinario pari a 8,1 milioni di Euro a copertura di potenziali perdite su crediti commerciali nei confronti di Saks Global Holdings LLC, a seguito dell'avvio volontario da parte del gruppo statunitense di una procedura di riorganizzazione ai sensi del Chapter 11.Il risultato operativo, includendo tale accantonamento straordinario, risulta pari a 227,8 milioni di Euro (marginalità del 16,2%), crescita del +7,6% rispetto ai 211,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2024. L'raggiunge 142 milioni di euro, in aumento del 10,5%, con un'incidenza stabile rispetto allo scorso anno e pari al 10,1%.Nel corso dell'esercizio sono stati146,2 milioni di euro, portando l'incidenza degli investimenti sui ricavi a un livello "straordinario" del 10,4%. L'intensità dell'impegno sul fronte degli investimenti, unitamente alla distribuzione diper complessivi 68,8 milioni di euro, con un pay-out del 50%, ha concorso a determinare uncaratteristico pari a 198,4 milioni di euro al 31 dicembre 2025."Si è concluso, con ottimi risultati sia in termini di fatturato che di profitti e di riconoscimenti internazionali, i quali ci danno la possibilità di guardare a un futuro di eccellenti aspettative, crescite negli anni a venire, previsioni positive e prosperità - ha commentatodella Casa di Moda - I mercati di tutte le parti del mondo ci sembrano crescere in maniera sana ed equilibrata, dove ogni brand ha la sua storia, la sua identità ed il suo posizionamento"."In questa prima parte dell'anno, molto bene in tutti i mercati - ha aggiunto - L'ottima raccolta ordini in corso per le collezioni Uomo - Donna Autunno - Inverno 2026, con il rispettivo gradimento da parte dei buyers, della stampa internazionale e dei nostri team nelle nostre boutique, ci porta ad immaginare con concretezza anche per questo anno, un', con il raggiungimento di un sano profitto".Il CdA proporrà all'assemblea - convocata per il 23 aprile 2026 - la distribuzione deldi 1,04 euro per azione (payout ratio del 50%). Atteso un progressivo miglioramento della posizione finanziaria, favorito dal ritorno a livelli di investimenti "ordinari" a partire dal 2026, dopo avere completato in anticipo il rilevante piano di investimenti per la produzione artigianale Made in Italy.