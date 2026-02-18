Milano 15:17
Francoforte: calo per Zalando

(Teleborsa) - Retrocede la società che vende calzature e moda online, con un ribasso del 2,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 20,59 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 21,46. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 22,33.

