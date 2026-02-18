New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca d'affari americana
, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones
, ad evidenza del fatto che il movimento di Goldman Sachs
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Goldman Sachs
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 927,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 955 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 909,8.
