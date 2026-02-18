Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca d'affari americana, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Goldman Sachs subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Goldman Sachs, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 927,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 955 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 909,8.

