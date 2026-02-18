Milano 17:35
New York: movimento negativo per T-Mobile US
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia telefonica mobile statunitense, con una flessione del 2,40%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di T-Mobile US più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, T-Mobile US è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 218,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 212. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 225,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
