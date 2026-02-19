Milano 16:22
New York: balza in avanti T-Mobile US

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica mobile statunitense, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di T-Mobile US evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso T-Mobile US rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 219,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 216,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 214,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
