New York: balza in avanti T-Mobile US

compagnia telefonica mobile statunitense

T-Mobile US

Nasdaq 100

T-Mobile US

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 219,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 216,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 214,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)