New York: balza in avanti T-Mobile US

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica mobile statunitense
, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di T-Mobile US
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso T-Mobile US
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 219,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 216,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 214,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)