American Airlines, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la più grande compagnia area negli Stati Uniti, che esibisce una perdita secca del 5,03% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di American Airlines, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per American Airlines, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,13 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,87.

