Londra: si concentrano le vendite su Anglo American

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria, che mostra un decremento del 2,08%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Anglo American è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,32 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,09.

