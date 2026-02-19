Londra: si concentrano le vendite su Anglo American

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria
, che mostra un decremento del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Anglo American
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,32 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)