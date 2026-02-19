Milano 11:47
45.784 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:47
10.610 -0,71%
Francoforte 11:47
25.068 -0,83%

Centrica scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori
Centrica scambia in rosso a Londra
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di elettricità e gas, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,16% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Centrica rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Centrica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,831 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 1,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,893.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
