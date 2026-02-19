Centrica scambia in rosso a Londra

fornitore di elettricità e gas

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,16% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,831 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 1,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,893.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)