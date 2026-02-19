Milano
11:51
45.785
-1,24%
Nasdaq
18-feb
24.899
+0,80%
Dow Jones
18-feb
49.663
+0,26%
Londra
11:51
10.612
-0,69%
Francoforte
11:51
25.068
-0,83%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 12.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: netto calo registrato da Centrica
Londra: netto calo registrato da Centrica
Migliori e peggiori
,
In breve
19 febbraio 2026 - 09.50
Ribasso per il
fornitore di elettricità e gas
, che passa di mano in perdita dell'8,16%.
Condividi
Leggi anche
Centrica scambia in rosso a Londra
Londra: andamento sostenuto per Centrica
Loews, l'utile netto raddoppia nel quarto trimestre
Londra: i venditori si accaniscono su 3i Group
Titoli e Indici
Centrica
-5,38%
Altre notizie
Standard Chartered, scendono le quotazioni a Londra
Londra: calo per Mondi
Londra: in calo Experian
Londra: rosso per London Stock Exchange Group
St. James's Place, quotazioni in calo a Londra
Londra: calo per Berkeley Group Holdings
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto