Londra: andamento sostenuto per Centrica

fornitore di elettricità e gas

FTSE 100

Centrica

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,81%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,951 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1,91. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,884 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)