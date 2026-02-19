Milano 11:49
45.787 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:50
10.612 -0,69%
Francoforte 11:49
25.077 -0,80%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Freenet

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per Freenet, che tratta in perdita del 6,69% sui valori precedenti.

L'andamento di Freenet nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Freenet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,86 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,92.

