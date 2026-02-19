Francoforte: i venditori si accaniscono su Freenet

(Teleborsa) - Ribasso per Freenet
, che tratta in perdita del 6,69% sui valori precedenti.
L'andamento di Freenet
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Freenet
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,86 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,92.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)