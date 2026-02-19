Milano 11:51
45.785 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:51
10.612 -0,69%
Francoforte 11:51
25.068 -0,83%

Madrid: calo per Acciona Energia

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione dell'1,98%.

Il trend di Acciona Energia mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Acciona Energia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,31.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
