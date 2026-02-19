Madrid: calo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che presenta una flessione dell'1,98%.
Il trend di Acciona Energia
mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Acciona Energia
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)