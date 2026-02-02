Milano 13:58
45.851 +0,71%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:58
10.285 +0,61%
Francoforte 13:58
24.727 +0,77%

Madrid: giornata depressa per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Solaria
Seduta in ribasso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che mostra un decremento dell'1,99%.
Condividi
```