Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:06
24.825 -1,49%
Dow Jones 20:06
49.617 -1,01%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: i venditori si accaniscono su CoStar

Pressione sul fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,04%.
