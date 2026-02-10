Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

New York: i venditori si accaniscono su Charles Schwab

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso scomposto per la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio, che esibisce una perdita secca del 9,14% sui valori precedenti.
